Kendox übernimmt deutsches Dokumenten-Management-Unternehmen

Das Schweizer Softwareunternehmen Kendox hat mitgeteilt, dass es 100% der Aktien des deutschen Unternehmens DM Dokumenten Management übernommen hat. Dieses ist, wie man dem Namen unschwer entnehmen kann, auf Lösungen für Dokumentenmanagement spezialisiert.

Durch die Übernahme kann das in Oberriet beheimatete Unternehmen Kebdix sein Portfolio an Lösungen für Content-Management und Prozessautomatisierung um die Produktfamilie von DM ergänzen. Diese umfasst "Lobodms", dessen Nachfolgeprodukt "Loboecm" sowie "Lobotalk". Loboecm enthält laut Kendox spezielle Funktionen für öffentliche Verwaltungen und Dienstleistungsunternehmen wie Rechts- und Wirtschaftsprüfungsfirmen. Lobotalk ist eine Prozessmanagementlösung für die Automatisierung von Unternehmensprozessen.

DM Dokumenten Management hat seinen Hauptsitz in Puchheim bei München und einen Entwicklungsstandort in Serbien. Manfred Terzer, CEO der Kendox Gruppe, wird im Rahmen des Kaufs Geschäftsführer bei DM Dokumenten Management. Nach einer Übergangszeit werde der bisherige Geschäftsführer Harald Klingelhöller aus der Geschäftsleitung ausscheiden und in den Ruhestand treten, so Kendox.

Die Kendox Gruppe wächst durch die Übernahme gemäss der Mitteilung auf etwas über 130 Mitarbeitende an, die an insgesamt fünf Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Serbien rund 1500 Unternehmenskunden aller Grössen und Branchen betreuen. Laut Angaben auf der Website hatte Kendox bisher rund 80 Mitarbeitende und 1000 Kunden.