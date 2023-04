KI-Erwartungen in nordkoreanischen Sphären

Spätestens seit dem Aufkommen von ChatGPT ist KI omnipräsent. Das ist auch in der diesjährigen Studie " Technology Vision 2023 " des IT-Dienstleisters Accenture nicht anders.

98% oder 4681 von 4777 befragten Führungskräften gaben an, dass KI in ihrem Unternehmen in den nächsten 3-5 Jahren eine wichtige Rolle spielen werde. Auch 91 von 95 Schweizer Manager, die Accenture gefragt hat, sehen das so. Nebst KI erhalten sonst nur Diktatoren entsprechende Umfragewerte. Noch mehr, nämlich 93 von 95 Schweizerinnen und Schweizern, glauben, dass Sprachmodelle wie GPT-3 (die Umfrage wurde von Dezember 2022 bis Januar 2023 durchgeführt) eine neue Ära der "Unternehmensintelligenz" einläuten werden.

Von KI profitieren werden die Schweizer Unternehmer den Studienautoren zufolge in erster Linie von schnelleren Innovationen (69%) und besseren Kundenerfahrungen (65%). Dementsprechend wollen 62% der weltweit Befragten die Ressourcen für KI in den nächsten 3 bis 5 Jahren deutlich erhöhen. Wobei hier angefügt werden muss, dass eine deutliche Erhöhung rasch erreicht ist, wenn die Basis bei aktuell null Franken liegt.

Dennoch ist nicht zu erwarten, dass es dem aktuellen Hype-Thema KI so ergeht, wie jenem vom vergangenen Jahr. In der letzten Techvision-Studie dominierte das Thema Metaverse, welches heuer überhaupt keine Rolle mehr spielt. Vor allem wenn man zusieht, wie die Big-Tech-Unternehmen ihre Budgets vom Metaverse- ins KI-Töpfli verschieben und auch Accenture ein riesiges Beraterteam für KI-Anwendungen zusammengestellt hat.

Nebst KI hebt die diesjährige Techvision vor allem zwei Themen hervor: digitale Identitäten und Datenhaltung als Wettbewerbsvorteil. Bei ersterem glauben 95% der Schweizer Führungskräfte, dass sich die E-ID zu einer strategischen Geschäftsvoraussetzung für das eigene Unternehmen entwickelt. Deren 90% sind der Meinung, dass Datentransparenz zu einem Wettbewerbsvorteil für ihre Firma wird.