"KI-Hacker": Aikido übernimmt Haicker

Das belgische Security-Unternehmen Aikido meldet, dass es das Lausanner Startup Haicker sowie das ebenfalls belgische Startup Allseek übernommen hat. Zusammen, so Aikido, wolle man mit "Aikido Attack" ein autonomes KI-System für automatisierte und kontinuierliche Penetrationstests entwickeln.

Das System soll laut Aikido das Verhalten von echten Hackern nachahmen und dabei auch deren fortschrittlichste Fähigkeiten benützen können. Speziell dabei soll Haicker helfen können: Zu seinen Mitgründern gehört Philipp Dourassov, der letztes Jahr an den Worldskills einen "Weltmeistertitel" in Cybersecurity gewonnen hat. Er und sein Kollege Manaf Mhamdi Alaoui seien daran, das Können von Elite-Hackern auf autonome Systeme zu übertragen.

Mittels der KI, so Aikido, könnten Unternehmen und Organisationen Pentests innert Minuten statt Wochen aufsetzen. Dadurch würden sie kontinuierliches Feedback erhalten und Probleme sofort beseitigen können.

Aikido Attack soll aus verschiedenen spezialisierten KI-Agenten bestehen, die ähnlich wie echte Hackerbanden Aufgaben untereinander aufteilen. Die einen sollen beispielsweise Informationen über Organisationen und ihre Systeme und Netzwerke sammeln. Weitere jeweils unterschiedliche Agenten sollen unter anderem mögliche Angriffsflächen identifizieren, Infos zu Sicherheitslücken mit den gefundenen Soft- und Hardware-Versionen abgleichen und darauf basierend Exploits entwickeln.