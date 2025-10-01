"KI-Hacker": Aikido übernimmt Haicker

Claude Sonnet wird viel "ausdauernder"
Anthropic hat Sonnet 4.5 veröffentlicht. Laut dem Anbieter kann das KI-Modell mehr als 30 Stunden lang am gleichen Softwareprojekt arbeiten.
Seit sechs Monaten gilt die Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Ab 1. Oktober treten bei Nichtbeachtung Sanktionen in Kraft.
Bis anhin verwaltet Deskbird Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze. Künftig sollen komplette Immobilien hinzukommen und neue Märkte erschlossen werden.
Zwei Jahre nach dem Angriff auf die Stadt Baden attackiert Dragonforce ein Schweizer Ingenieurunternehmen. Die Bande will ein neues Kartell aufbauen.