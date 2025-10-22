Kinderspital Zürich startet KI-Projekt

22. Oktober 2025 um 14:23
image
Der Neubau des Kinderspitals Zürich. Foto: Cisco / Maris Mezulis

Im Pilotprojekt sollen Cisco, Zühlke, Netcloud und 44ai einen Prototyp für automatisierte Arztberichte bauen.

Das Universitäts-Kinderspital Zürich, Cisco, Zühlke, Netcloud und das KI-Startup 44ai starten ein Pilotprojekt für den Einsatz von KI in Spitälern. Das grosse Ziel ist eine sichere, skalierbare und interoperable KI-Plattform für Schweizer Spitäler, wie Cisco mitteilt. Vorerst geht es aber bescheidener mit einem Pilotprojekt los.
Für die Projektauswahl habe man zunächst den klinische Alltag analysiert, so Cisco, um herauszufinden, wo Künstliche Intelligenz am besten helfen könnte, die Behandlungsqualität zu steigern und das Fachpersonal zu entlasten. Insgesamt sei für 15 mögliche Anwendungsfälle der erwartete Return on Investment kalkuliert worden. Fünf dieser Cases seien in die engere Auswahl gekommen und schliesslich habe man KI-gestützte Arztberichte als vielversprechendsten Use Case gewählt.
Der Prototyp dafür soll drei Hauptfunktionen erfüllen: Die automatisierte Erstellung medizinischer Berichte aus strukturierten und unstrukturierten Daten, KI-gestützte Zusammenfassungen von Krankengeschichten sowie die Dokumentation von ärztlichen Gesprächen und die Vorformulierung von Berichten mittels einem Speech-to-Text-System.
Matthias Bryner, CIO des Kinderspitals Zürich, sieht in KI das Potenzial, Prozesse spürbar zu verbessern. Dabei solle aber immer der Mehrwert für den Menschen im Fokus bleiben. Das Ziel sei zudem ein klar messbarer Nutzen am Patientenbett, sagt Jannis Schönleber, der CEO von 44ai.
Technologisch soll die KI-Plattform auf Cisco-Infrastruktur basieren, aber von Netcloud auf der eigenen Infrastruktur des Kinderspitals Zürich betrieben werden. Zühlke soll das Projekt strategisch begleiten während die Softwareplattform von 44ai kommen soll.


Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Das Ende der Daten-Silos: Wie Streaming und Agentic AI Unternehmen transformieren

Inside IT sprach mit Mindy Ferguson, Vice President für Messaging und Streaming bei AWS, über die Bedeutung und die Vorteile von Data Streaming und wie es sich mit Agentic AI-Technologie ergänzt.

imageAbo

Finanzkontrolle sieht beim EPD weiter Probleme

Für die Finanzkontrolle muss das Bundesamt für Gesundheit beim elektronischen Patientendossier weiter über die Bücher. Der Nutzen, die Kosten und die Sicherheit sind unklar.

publiziert am 22.10.2025
image

Autonome Postautos fahren bald in der Ostschweiz

Die Post-Tochter startet in den Ostschweizer Kantonen das nach eigenen Angaben grösste Angebot mit automatisierten Fahrzeugen im europäischen Raum.

publiziert am 22.10.2025
image

Veeam übernimmt Securiti AI für 1,7 Milliarden Dollar

Die übernommene Technologie soll es Veeam-Kunden ermöglichen, ihre verstreuten Daten einfacher zu sichern und für KI-Anwendungen zu nutzen.

publiziert am 22.10.2025