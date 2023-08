Kryptografen bestätigen Verschlüsselung von Threema

Der Schweizer Telegram- und Whatsapp-Konkurrent Threema freut sich über eine Analyse von Security-Experten. Deutsche Forscher haben das kryptografische Kommunikationsprotokoll des Messengerdienstes untersucht. "Die Ergebnisse unserer Analyse zeigen, dass das Ibex-Protokoll die gewünschten Sicherheitsanforderungen zufriedenstellend erfüllt", heisst es im Report von Paul Gerhart, Paul Rösler und Dominique Schröder.

"Insbesondere wurden bei unserer Untersuchung keine Fehler oder Schwachstellen im Protokoll gefunden", heisst es denn auch von den Forschern im aktuellen Report. Ibex habe einer "strengen Sicherheitsanalyse" standgehalten. Sie seien in der Lage gewesen, die Sicherheit des Protokolls formal zu beweisen, so die Kryptografen von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg (PDF).