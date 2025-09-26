Landrat setzt PUK zu BLKB und Radicant ein

26. September 2025 um 09:28
image
Foto: zVg

Das Parlament von Basel-Land beschliesst eine Untersuchungskommission zu dem Millionenabschreiber bei der Kantonalbank.

Der Baselbieter Landrat setzt eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ein, die sich mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) und deren Digitalbank Radicant befassen soll. Auslöser ist der Abschreiber von 105,5 Millionen Franken, den die BLKB im Juli wegen Radicant und Numarics bekanntgeben musste.
Die Einsetzung der PUK verlangt ein Postulat, welches der Landrat am 25. September stillschweigend überwies. "Heute ist klar, der Bankrat hat sich getäuscht – oder sich täuschen lassen, als er Ende des vergangenen Jahres die Fusionsverträge zwischen der Radicant und der Fintech-Firma Numarics unterzeichnete", heisst es im Postulat.
Die PUK soll unter anderem klären, wieso die Aufsichtsorgane der BLKB "ihre Aufgaben nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen konnten". Weiter, "ob Vorgaben, Einwände oder Auflagen der externen Regulatoren (Finma, SIX) und Prüfer bestanden, welche unzureichend beachtet oder kommuniziert wurden". Die Untersuchungskommission soll auch die Frage möglicher haftungsrechtlicher Verantwortlichkeiten bei der operativen und strategischen Führung der Bank prüfen.
Die BLKB hat noch vor dem Entscheid des Landrates angekündigt, dass sie sich von Radicant trennen will. Die Digitalbank soll verkauft werden. Sollte innerhalb der gesetzten Frist der Verkaufsprozess nicht erfolgreich verlaufen, prüft die Kantonalbank auch eine Rückgabe der Banklizenz von Radicant.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Neue App in Luzern wirft Fragen zum Datenschutz auf

Eine Interpellation im Stadtparlament verlangt Antworten zur App "Bontrebo" der Sozialen Dienste. Auch, weil deren Daten in der Azure-Cloud gespeichert werden.

publiziert am 26.9.2025
imageAbo

Misstöne rund um das Thurgauer Amt für Informatik

Laut der 'Thurgauer Zeitung' stehen happige Vorwürfe unter anderem zu Beschaffungen im Raum. Der Amtsleiter weist die Anschuldigungen zurück.

publiziert am 26.9.2025
imageAbo

Tessin beschafft VMware-Lizenzen

Der Auftrag geht an UMB. Der kantonale Informatikdienst äussert sich zum Gebrauch von VMware und einem möglichen Umstieg.

publiziert am 26.9.2025
image

Thurgau senkt Budget für Digitalisierung

Der Kanton will seine Digitalisierung weitertreiben, das Budget soll aber im Vergleich zu den letzten Jahren tiefer ausfallen.

publiziert am 26.9.2025