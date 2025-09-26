Landrat setzt PUK zu BLKB und Radicant ein

Der Baselbieter Landrat setzt eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ein, die sich mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) und deren Digitalbank Radicant befassen soll. Auslöser ist der Abschreiber von 105,5 Millionen Franken, den die BLKB im Juli wegen Radicant und Numarics bekanntgeben musste.

Die Einsetzung der PUK verlangt ein Postulat, welches der Landrat am 25. September stillschweigend überwies. "Heute ist klar, der Bankrat hat sich getäuscht – oder sich täuschen lassen, als er Ende des vergangenen Jahres die Fusionsverträge zwischen der Radicant und der Fintech-Firma Numarics unterzeichnete", heisst es im Postulat.

Die PUK soll unter anderem klären, wieso die Aufsichtsorgane der BLKB "ihre Aufgaben nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen konnten". Weiter, "ob Vorgaben, Einwände oder Auflagen der externen Regulatoren (Finma, SIX) und Prüfer bestanden, welche unzureichend beachtet oder kommuniziert wurden". Die Untersuchungskommission soll auch die Frage möglicher haftungsrechtlicher Verantwortlichkeiten bei der operativen und strategischen Führung der Bank prüfen.