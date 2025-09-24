BLKB will Radicant verkaufen

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) will ihr Engagement bei der Digitalbank Radicant beenden. Wie es in einer Mitteilung heisst, werde vorrangig der Verkauf angestrebt, wozu derzeit Gespräche stattfinden würden.

Der Bankrat sei nach eingehender Beratung zu der Auffassung gelangt, dass die BLKB nicht die am besten geeignete Eigentümerin für Radicant ist, heisst es weiter. Bankratspräsident Thomas Bauer führt aus: "Dieser Entscheidung folgend, arbeiten wir derzeit daran, Radicant zu verkaufen. Der Bankrat hat dafür ein Zeitlimit festgelegt. Über die konkrete Planung, das Zeitlimit und die potenziellen Käufer können wir nicht öffentlich informieren, da der Verkaufsprozess ansonsten beeinträchtigt würde."

Radicant ist nach den Worten des Verwaltungsratspräsidenten der Radicant Holding und BLKB-Bankrat Marco Primavesi derzeit gut aufgestellt. "Der operative Betrieb von Radicant läuft derzeit gut und ist von der Entscheidung der BLKB nicht betroffen. Radicant ist auch weiterhin mit dem vollen Angebot für ihre Kundinnen und Kunden da", betont er. Die Kundeneinlagen seien absolut sicher.

Sollte innerhalb der gesetzten Frist der Verkaufsprozess nicht erfolgreich verlaufen, sei auch eine Rückgabe der Banklizenz möglich, doppelt Bauer nach. Beide Optionen setzten der BLKB zufolge voraus, dass unter anderem die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma dem jeweiligen Schritt zustimmt.

Millionenabschreiber und Rücktritte

Aufgrund der Wertberichtigung hatte die Bank ebenfalls im Juli ein Gutachten über die Abläufe, Ereignisse und Umstände der Integration von Numarics und Radicant in Auftrag gegeben. Die Wirtschaftsprüfer von Gw&p Schweiz kamen darin zum Schluss, dass schon im Vorfeld der Transaktion Hinweise auf eine negative Entwicklung des Business Cases vorgelegen hätten. Erkennbar waren eine angespannte Liquiditätssituation, eine zu geringe Kundenbasis, ausbleibende Erträge sowie das Risiko erheblicher Abschreibungen.