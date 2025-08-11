Radicant-CEO Stadelmann geht

Anton Stadelmann ist seit Anfang des vergangenen Jahres CEO von Radicant. Jetzt verlässt er die Digitaltochter der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wieder. Er habe sich aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen über die Weiterentwicklung von Radicant zu diesem Schritt entschieden und werde seine Karriere ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen, teilt die Bank mit.

Bei der Digitaltochter der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) läuft es harzig. Vor einem guten Monat gab die Bank einen grossen Abschreiber sowie strategische Veränderungen bekannt. Ausserdem soll ein umfangreiches Kostenreduktions- und Effizienzprogramm umgesetzt werden.

Bis auf Weiteres werde Stadelmann seine Funktion in vollem Umfang ausüben. Dazu gehört laut der Mitteilung auch die Umsetzung des Effizienzprogramms. Die Suche nach einer Nachfolgerin beziehungsweise einem Nachfolger wurde eingeleitet. Geplant ist, dass Stadelmann Radicant spätestens Ende Februar 2026 verlassen wird.

Verzögerter Start, schwierige Numarics-Integration

Radicant hatte im Mai 2022 ihre Finma-Lizenz erhalten. Eigentlich sollte der Betrieb im Sommer 2022 starten. Im August 2023 war es dann – mit rund einem Jahr Verzögerung – endlich so weit und das Unternehmen nahm seine Tätigkeiten auf. Durch den verspäteten Markteintritt musste die BLKB bei Radicant eine Bewertungskorrektur von 22 Millionen Franken vornehmen. 2024 folgte ein weiterer Abschreiber