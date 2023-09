Leitung Kommando Cyber ernannt

Simon Müller wird das ab 2024 tätige Kommando zur Cyberabwehr der Armee leiten und zum Divisionär befördert. Das hat der Bundesrat entschieden. Der 46-Jährige ist zurzeit stellvertretender Projektleiter der neuen Organisation. Projektleiter ist aktuell Alain Vuitel.

Müller studierte nach der Matura an der ETH Zürich und schloss 2002 als diplomierter Physiker ab. 2003 trat er als Zeitmilitär in die Luftwaffe in Payerne VD ein und absolvierte in der Folge den Diplomlehrgang zum Berufsoffizier. Von 2013 bis 2014 war er als Berater für die Firma Thales tätig – der französische Konzern ist ein wichtiger Zulieferer der Schweizer Armee. Seit gut zwei Jahren arbeitete Müller an der Umsetzung des neuen Cyberkommandos mit.