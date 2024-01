Lockbit attackiert Sandwich-Kette Subway

Das US-Unternehmen Subway ist eine der grössten Fast-Food-Ketten der Welt. Laut Website gibt es über 36'000 Restaurants in 99 Ländern. Allein in den USA erwirtschaftete die Kette 2022 einen Umsatz von 10,4 Milliarden Dollar. Das Unternehmen arbeitet mit dem Franchisekonzept, in der Schweiz bieten 56 Filialen in allen Landesteilen die Subway-Sandwiches an.

Laut der Cyber-Advisory-Firma Leo & Muhly waren am Wochenende zwischenzeitlich sowohl die Subway-Websites in den USA als auch in der Schweiz down. Ob dies mit dem Cyberangriff zusammenhängt, ist unklar. Die Website für die Schweiz funktioniert am 22. Januar wieder. Die Schweizer Filialen haben normal geöffnet. Auf der US-Website heisst es aber: "Online-Bestellungen sind vorübergehend nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

Am 21. Januar bekannte sich die derzeit aktivste Ransomware-Bande Lockbit zum Angriff. Auf ihrer Darkweb-Seite schreibt sie: "Die grösste Sandwich-Kette tut so, als sei nichts passiert. Wir haben ihr internes SUBS-System exfiltriert, das Hunderte von Gigabyte an Daten und alle Finanzdaten des Franchisesystems enthält, darunter Mitarbeitergehälter, Lizenzzahlungen, Provisionszahlungen, Restaurantumsätze usw."