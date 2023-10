Lockbit-Bande droht Boeing mit grossem Datenklau

Die Ransomware-Bande Lockbit behauptet, den Konzern Boeing angegriffen zu haben. Man habe "eine enorme Menge an sensiblen Daten" abgegriffen, heisst es in der Bekanntgabe im Darkweb vom 27. Oktober. Lockbit ist die derzeit aktivste Gruppe im Ransomware-Geschäft. Alleine in den USA hat sie gemäss der Cybersecurity-Behörde CISA in den letzten drei Jahren 1700 erfolgreiche Angriffe durchgeführt.

Bekanntgabe von Lockbit.

Boeing wird eine Frist bis zum 2. November gesetzt. Werde nicht auf die Forderungen der Cyberkriminellen eingegangen, würden die Dateien und Dokumente veröffentlicht. Darüber, ob auch Systeme verschlüsselt wurden, machte Lockbit keine Angaben.