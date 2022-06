Log4Shell wird weiter angegriffen

Die US-Security-Behörde CISA warnt, dass die vor rund 6 Monaten bekannt gewordene Sicherheitslücke Log4Shell in der Java-Library Log4j, für die es längst Patches gibt, auch weiterhin Hackern als Einfallstor in Netzwerke von Unternehmen und Organisationen dient. Mehrere, darunter auch staatsnahe Hackergruppierungen seien in dieser Beziehung aktiv. Angegriffen werden verwundbare VMware-Horizon- und Unified-Access-Gateway-Server.