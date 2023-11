Luzern findet Anbieter für kantonale E-ID

Die Entwicklung der schweizweiten staatlichen E-ID dauert noch an. Sie soll frühestens 2027 fertig sein. Weil der Kanton Luzern nicht so lange warten will, bis er digitale Behördendienstleistungen für seine Bevölkerung anbieten kann, hat die Dienststelle Informatik des Kantons die Beschaffung von privat ausgestellten elektronischen Identitäten gestartet.

Für den Bezug von Behördendienstleistungen ist eine digitale Identifikation zwingend nötig. Deshalb will der Kanton Luzern ab 2024 übergangsweise für maximal 5 Jahre eine private E-ID einsetzen. Die Vergabe der Aufträge erfolgte dabei freihändig, weil zur Teilnahme an der Ausschreibung nur E-ID-Herausgeber berechtigt waren, die auch zur Anmeldung am elektronischen Patientendossier zugelassen sind.

Bereits im Juli war klar, dass wohl nur Swisssign (SwissID) und Cloud Trust (TrustID) als Zuschlagsempfänger infrage kommen. Die beiden Anbieter sind die einzigen mit einer entsprechenden Zertifizierung. Und so ist es schluss­endlich auch gekommen: Beide Unternehmen erhalten einen Zuschlag zu einem Gesamtpreis von 225'000 Franken.

