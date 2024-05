Luzern will neue Online-Steuerlösung beschaffen

Seit 2006 ist im Kanton Luzern die Steuerlösung eTax der Firma Information Factory im Einsatz. "Zuerst als CD-Lösung, heute als Download", schreibt Sämi Deubelbeiss, Sprecher des Finanzdepartements, auf Anfrage von inside-it.ch.

Nun will der Kanton eine "moderne, zukunftsfähige und wirtschaftliche Steuerdeklarationslösung" beschaffen, wie es auf der Ausschreibungsplattform Simap heisst. Luzern sucht einen Anbieter, um die die bisherige Software durch eine webbasierte Lösung zu ersetzen.

Dieser soll "über eine etablierte Online-Steuerdeklarationslösung" verfügen und die "Anforderungen an die Realisierung, die Pflege und den Support sowie Weiterentwicklung" erfüllen. Die Integration in das Service-Portal "my.lu.ch" ist eine zwingende Anforderung an den Lieferanten. Ausserdem ist eine "Online-Deklarationslösung für Quellensteuern" optional ausgeschrieben.

Letztmalige Vergabe erfolgte freihändig

Bei der letzten Erneuerung der Steuersoftware vergab der Kanton Luzern den Auftrag freihändig an Information Factory. Die Kosten damals beliefen sich auf einen Fixpreis von 215'000 Franken, die Integration des eWertschriftenverzeichnisses kostete zusätzlich 29'000 Franken. Der Freihänder wurde zwar kritisiert, letztlich kam aber eine interne Überprüfung zum Schluss, dass die Beschaffung korrekt gewesen sei

Warum nicht schon damals eine webbasierte Lösung eingekauft worden ist, erklärt Deubelbeiss so: "Zu diesem Zeitpunkt war eine webbasierte Lösung ohne Download nicht möglich, da dafür kein Portal zur Verfügung stand. Mit Inbetriebnahme des Service-Portals des Kantons Luzern sind die Voraussetzungen dafür nun gegeben." Der Betrieb der damals eingekauften Software sei ab 2021 für fünf Jahre vorgesehen gewesen, schreibt er weiter. Spätestens ab 2026 muss die nun ausgeschriebene neue Lösung also in Betrieb sein.

Anders als damals hat der Kanton Luzern die aktuelle Beschaffung ausgeschrieben. "Die laufende Submission erfolgt ganz ordnungsgemäss und in Einhaltung des öffentlichen Beschaffungsrechts", so Sämi Deubelbeiss." Die Steuerdeklarationslösung von Information Factory läuft stabil und wird von den Bürgerinnen und Bürger sehr gut akzeptiert. Auch die Integration in die Kernveranlagungsapplikation läuft reibungslos."

Information Factory beliefert derzeit neben dem Kanton Luzern auch die Kantone Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Stadt, Tessin, St. Gallen und Zug, wobei St. Gallen und Zug zum Konkurrenten Ringler wechseln.