Steuererklärung: St. Gallen führt Web-Lösung ein

Das Steueramt von St. Gallen (KSTA) stellt den Steuerpflichtigen jedes Jahr eine neue Version der Steuerdeklarationslösung zur Verfügung. Dies soll sich ändern und durch eine Web-Variante ersetzt werden. Mit der Ablösung der Download-Variante solle einerseits den Benutzenden eine moderne, einfache und sichere Lösung angeboten werden, heisst es in einer Ausschreibung. Andererseits soll das Risiko eines Ausfalls der bestehenden Software frühzeitig minimiert werden.

Den Zuschlag für das Projekt hat Ringler Informatik erhalten. Es war das einzige Unternehmen, das sich um den Auftrag beworben hat, wie aus der Publikation des Zuschlags auf der Plattform Simap hervorgeht. Der Preis beläuft sich auf 1,7 Millionen Franken.

In der Ausschreibung hat das KSTA eine Standardlösung verlangt, die bereits in anderen Kantonen im Einsatz oder in Umsetzung ist. So will der Kanton von schweizweiten Anpassungen und Weiterentwicklungen profitieren können. Das Produkt von Ringler wird in mehreren Kantonen eingesetzt, darunter beispielsweise in Solothurn oder Basel-Land . Es handle sich um eine "bewährte und barrierefreie Lösung", die die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfülle, hiess es Anfang Jahr aus dem Baselbiet.