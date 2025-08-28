Markus Naegeli leitet neben Canon Schweiz auch Deutschland

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Markus Naegeli in verschiedenen Führungspositionen für Canon. Seit 2018 leitet er Canon Schweiz. Zusätzlich zu dieser CEO-Funktion übernimmt Naegeli per 30. August auch die Leitung in Deutschland. Laut Mitteilung ist dies einer der grössten Märkte innerhalb der Gruppe.

Naegeli folgt auf Rainer Führes, der nach über 26 Jahren in leitenden Positionen im Konzern – davon 11 Jahre als Geschäftsführer von Canon Deutschland – das Unternehmen verlässt. Naegeli berichtet direkt an Shinichi "Sam" Yoshida, Präsident und CEO von Canon Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA).

"Ich freue mich, neben meiner Funktion in der Schweiz nun auch die Verantwortung für Canon Deutschland zu übernehmen. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Canon in Europa", sagt Naegeli in der Mitteilung.