Markus Naegeli leitet neben Canon Schweiz auch Deutschland

28. August 2025 um 10:00
image
Foto: zVg

Der langjährige Canon-Manager übernimmt die zusätzliche Funktion als CEO der deutschen Ländergesellschaft.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Markus Naegeli in verschiedenen Führungspositionen für Canon. Seit 2018 leitet er Canon Schweiz. Zusätzlich zu dieser CEO-Funktion übernimmt Naegeli per 30. August auch die Leitung in Deutschland. Laut Mitteilung ist dies einer der grössten Märkte innerhalb der Gruppe.
Naegeli folgt auf Rainer Führes, der nach über 26 Jahren in leitenden Positionen im Konzern – davon 11 Jahre als Geschäftsführer von Canon Deutschland – das Unternehmen verlässt. Naegeli berichtet direkt an Shinichi "Sam" Yoshida, Präsident und CEO von Canon Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA).
"Ich freue mich, neben meiner Funktion in der Schweiz nun auch die Verantwortung für Canon Deutschland zu übernehmen. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Canon in Europa", sagt Naegeli in der Mitteilung.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Neuer CTO für Skyguide

Im September übernimmt Götz Ardey die technische Leitung der Flugsicherung. Auf ihn warten grosse Herausforderungen.

publiziert am 27.8.2025
image

Ramon Howald verantwortet Sales bei Faigle

Der bisherige Geschäftsführer der Faigle-Tochter Sysprint amtet ab Oktober als Chief Sales Officer und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung. Er folgt auf Stephan Bischof.

publiziert am 27.8.2025
image

KI übernimmt die Jobs der Berufseinsteiger

Anwendungen mit KI führen zu weniger Beschäftigung bei jungen Arbeitnehmenden. Die Stellen von älteren Berufsleuten sind hingegen weniger gefährdet durch die Technologie.

publiziert am 27.8.2025
image

Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst

Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.

publiziert am 26.8.2025