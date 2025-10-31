Meta10 übernimmt Databaar-RZ

Wie der auf KMU-Kunden spezialisierte Baarer Cloud-Provider Meta10 mitteilt, hat er per 1. Oktober das früher "Databaar" genannte Rechenzentrum übernommen. Das RZ gehörte der ehemaligen Stadtantennen AG in Baar, bevor deren Telekomgeschäft Anfang 2023 an WWZ verkauft wurde

Mit dieser strategischen Erweiterung der Infrastruktur, kommentiert Luis Barroso, Mitglied der Geschäftsleitung von Meta10, wolle der Provider sicherstellen, dass er seine Dienstleistungen auch langfristig ohne Kapazitätsengpässe weiterentwickeln und den Kunden ein noch höheres technologisches Niveau bieten könne.

Durch die Übernahme verfügt Meta10 kurzfristig über vier Rechenzentrumsstandorte in der Schweiz. Das bisherige Rechenzentrum in Baar soll aber bis spätestens Ende Dezember 2025 in das neue Gebäude gezügelt werden, so dass es danach wieder drei sein werden, wenn auch mit einer deutlich höheren Kapazität, wie uns Luis Barroso auf Anfrage erklärte. Für Kunden soll die Migration keine Einschränkungen mit sich bringen.