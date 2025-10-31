Meta10 übernimmt Databaar-RZ

31. Oktober 2025 um 13:58
image
Andreas Merz, CEO und Inhaber Meta10 (links) und Luis Barroso, Mitglied der Geschäftsleitung, im neuen Rechenzentrum. Foto: Meta10

Durch die Übernahme soll die eigene Infrastruktur in der Zentralschweiz erweitert werden, sagt der Baarer Cloud-Provider.

Wie der auf KMU-Kunden spezialisierte Baarer Cloud-Provider Meta10 mitteilt, hat er per 1. Oktober das früher "Databaar" genannte Rechenzentrum übernommen. Das RZ gehörte der ehemaligen Stadtantennen AG in Baar, bevor deren Telekomgeschäft Anfang 2023 an WWZ verkauft wurde.
Mit dieser strategischen Erweiterung der Infrastruktur, kommentiert Luis Barroso, Mitglied der Geschäftsleitung von Meta10, wolle der Provider sicherstellen, dass er seine Dienstleistungen auch langfristig ohne Kapazitätsengpässe weiterentwickeln und den Kunden ein noch höheres technologisches Niveau bieten könne.
Durch die Übernahme verfügt Meta10 kurzfristig über vier Rechenzentrumsstandorte in der Schweiz. Das bisherige Rechenzentrum in Baar soll aber bis spätestens Ende Dezember 2025 in das neue Gebäude gezügelt werden, so dass es danach wieder drei sein werden, wenn auch mit einer deutlich höheren Kapazität, wie uns Luis Barroso auf Anfrage erklärte. Für Kunden soll die Migration keine Einschränkungen mit sich bringen.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Green hat einen neuen Besitzer

Bereits im August war die Übernahme des RZ-Betreibers durch einen Finanzinvestor bekannt geworden. Die Transaktion ist nun erfolgreich abgeschlossen.

publiziert am 30.10.2025
image

Luzerner Kantonsrat ist gegen M365-Marschhalt

Das Parlament hat ein Postulat zu Microsoft 365 deutlich abgelehnt. Man sehe durchaus kritische Punkte, wolle aber keinen Projektstopp.

publiziert am 30.10.2025
image

UBS spart Milliarden durch CS-Integration

Die Zusammenlegung der Informatik von Credit Suisse und UBS kommt offenbar schneller voran als geplant. Dadurch hat UBS mehrere Milliarden US-Dollar eingespart.

publiziert am 29.10.2025
image

Vista Equity Partners investiert 3 Milliarden Dollar in Nexthink

Das US-Investmentunternehmen übernimmt damit die Mehrheit der Aktien des Lausanner Softwareunternehmens.

publiziert am 29.10.2025