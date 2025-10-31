Meta10 übernimmt Databaar-RZ

Green hat einen neuen Besitzer
Bereits im August war die Übernahme des RZ-Betreibers durch einen Finanzinvestor bekannt geworden. Die Transaktion ist nun erfolgreich abgeschlossen.
Das Parlament hat ein Postulat zu Microsoft 365 deutlich abgelehnt. Man sehe durchaus kritische Punkte, wolle aber keinen Projektstopp.
Die Zusammenlegung der Informatik von Credit Suisse und UBS kommt offenbar schneller voran als geplant. Dadurch hat UBS mehrere Milliarden US-Dollar eingespart.
Das US-Investmentunternehmen übernimmt damit die Mehrheit der Aktien des Lausanner Softwareunternehmens.