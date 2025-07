Microsoft schliesst kritische Sharepoint-Lücke

Der Softwarekonzern Microsoft hat Notfall-Patches für seine Serverlösung Sharepoint veröffentlicht. Mit den Updates reagiert das Unternehmen auf eine kritische Sicherheitslücke in seiner Software. Die "Toolshell" getaufte Schwachstelle war bereits Ziel von Angriffen.

Microsoft schränkt ein, dass die Lücken lediglich in den Serverversionen von Sharepoint vorhanden waren respektive sind. Denn erst zwei von drei Versionen sind gepatcht. Am Update für Sharepoint Server 2016 arbeiten die Entwickler noch, konstatiert der Konzern in der Dokumentation zur Schwachstelle . Die neueren Sharepoint Server Subscription Edition und Sharepoint Server 2019 sind bereits versorgt. Microsoft empfiehlt, die Patches dringend einzuspielen.