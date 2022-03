Microsoft schliesst Nuance-Übernahme ab

Knapp ein Jahr nach der Bekanntgabe seiner Übernahmepläne hat Microsoft die Akquisition von Nuance Communications abgeschlossen. Im April 2021 kündigte Microsoft den fast 20 Milliarden Dollar schweren Deal an, der von zuständigen Behörden weltweit überprüft wurde. Nach Activision Blizzard und Linkedin handelt es sich um die drittgrösste Übernahme in Microsofts Firmengeschichte.

Nuance ist ein KI-Anbieter, der sich auf Spracherkennung und damit verbundene Services spezialisiert hat. Das US-Unternehmen ist auf die Gesundheitsbranche spezialisiert und bietet unter anderem eine Software, die Ärzten die admini­strative Arbeit erleichtern soll. Gleichzeitig verfügt Nuance über das Gesundheitswesen hinaus über Expertise in den Bereichen Spracherkennung und KI und bietet Customer-Engagement-Lösungen und virtuelle Assistenten an.

Nuance sei ein Pionier bei der praktischen Anwendung von KI in Unternehmen, erklärte Satya Nadella, CEO von Microsoft, in der Mitteilung zur Übernahme. Nun ergänzt Scott Guthrie, Executive VP, Cloud + AI Group bei Microsoft: "Der Abschluss dieser bedeutenden und strategischen Akquisition bringt die erstklassige Conversational AI und kontextuelle Intelligenz von Nuance mit den sicheren und vertrauenswürdigen Cloud-Angeboten von Microsoft zusammen." Diese Kombination werde es Organisationen in jeder Branche ermöglichen, KI-basierte Services zu nutzen. Dies reiche von der Verbesserung der Früher­kennung und Behandlung von Krankheiten im Gesundheitswesen bis hin zur Schaffung personalisierter Kundenerlebnisse oder der Förderung der Mitarbeiterproduktivität in Bereichen wie dem Finanzwesen oder Einzelhandel.

Unter dem Dach von Microsoft könne Nuance seine Innovation beschleunigen und sie schneller, nahtloser und in grösserem Umfang einsetzen, sagt Mark Benjamin, CEO von Nuance. Er bleibt CEO des 1992 gegründeten Unternehmens und berichte künftig an Microsoft-Manager Guthrie.