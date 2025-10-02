Microsoft verlängert Gnadenfrist für Windows 10

Inventx ernennt Head of Cloud Services
Das Bündner Unternehmen will seine Hybrid-Cloud-Strategie für den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt weiterentwickeln. Diese Aufgabe übernimmt Torsten Böttjer.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Das Bündner Unternehmen will seine Hybrid-Cloud-Strategie für den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt weiterentwickeln. Diese Aufgabe übernimmt Torsten Böttjer.
Wirtschaftliche Unsicherheiten und der ausbleibende Nutzen neuer Technologien wirken sich aus, zeigt der neuste Swico-Index.
Der IT-Dienstleister kündigt einen Führungswechsel an. Auf den langjährigen CEO Michael Kistler folgt Renato Petrillo. Er wechselt vom Marktbegleiter UMB.
Im M365-Migrationsprojekt der schottischen Polizei kamen Datenschutzbedenken auf. Diese konnte oder wollte Microsoft nicht abschliessend adressieren.