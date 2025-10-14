Microsofts Pläne für das Lebensende von Windows 10

Das Betriebssystem Windows 10 wird ab dem heutigen Tag nicht mehr mit Updates versorgt. Der Weiterbetrieb von Computern mit der Software birgt erhebliche Risiken, erklärt Hersteller Microsoft. Denn Cyberkriminelle könnten bisher unentdeckte Sicherheitslücken ausnützen, um die ungeschützten Rechner zu kompromittieren.

Trotz zahlreicher Hinweise, die Microsoft seit Monaten bildschirmfüllend auf den betroffenen Maschinen anzeigt, sind immer noch hunderte Millionen Rechner mit Windows 10 in Betrieb. Der Hersteller rät zu einem Wechsel auf Windows 11. Parallel gewährt er zahlenden Kunden und Kundinnen eine Gnadenfrist für ein weiteres Jahr. In der Schweiz und in der EU sind die Updates kostenfrei zu haben , hatte Microsoft Schweiz jüngst auf Anfrage von inside-it.ch bestätigt.

Recycling-Tipps von Microsoft

Den Konsumentinnen und Konsumenten legt der Softwarekonzern trotzdem nahe, sich beizeiten von den veralteten Windows-Computern zu verabschieden. Neue Rechner mit Windows 11 böten bessere Leistung, höhere Sicherheit und erlaubten dank spezieller Chips die Nutzung von KI-Anwendungen, so die Argumentation.

Für die Entsorgung der Altgeräte hält der Konzern allgemeine Tipps bereit. Schweizer Kundinnen und Kunden sollten ihre Rechner via Swico recyclen und Akkus via Inobat entsorgen. Ferner hat Microsoft ein kostenloses Rücksendeprogramm aufgesetzt, bei dem allerdings nur hauseigene Produkte zurückgenommen werden.

Die Deutsche Umwelthilfe erwartet nach Aussage von Geschäftsführerin Barbara Metz, dass weltweit circa 40% der Computer nicht auf Windows 11 aktualisiert werden können. Dadurch könnten bis zu 700'000 Tonnen Elektroschrott anfallen, warnt sie. Die Umwelthilfe macht sich dafür stark, dass Hersteller für ihre Produkte mindestens 15 Jahre kostenlose Updates garantieren. Dann würde Windows 10 erst in fünf Jahren sein Lebensende erreichen.