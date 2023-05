Möller-Hergt hört als Also-CEO auf

Der Distributor Also gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt. CEO Gustavo Möller-Hergt werde Ende April 2024 nach zwölf Jahren die operative Verantwortung in "jüngere Hände" übergeben, so Also in einer Mitteilung.

Das Unternehmen sei so aufgestellt, dass es in den nächsten Jahren die Ergebnisse der letzten Jahre übertreffen könne, lässt sich Möller-Hergt in der Mitteilung zitieren. Also habe dafür die Grundlagen und die Mitarbeiter. In deren Reihen gebe es auch exzellente Kandidaten für die CEO-Nachfolge.

Möller-Hergt stiess 2011 von der Droege Group zum Distributor und war ab 2012 CEO. Seit 2014 ist er auch Präsident des Verwaltungsrats. Dieses Amt werde er über die Generalversammlung 2024 hinaus besetzen und so an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens mitwirken, heisst es weiter.