Also wächst weiter

Der Schweizer Technologieanbieter Also hat im vergangenen Jahr mehr Umsatz und einen höheren operativen Gewinn erwirtschaftet. Den Aktionären soll deshalb eine höhere Dividende ausgeschüttet werden, schreibt das Unternehmen zu seinen Geschäftszahlen 2022. Stark gewachsen sei auch das Cloud-Geschäft. Für seine Branche könne 2022 trotz aller Turbulenzen als "normales" Jahr betrachtet werden, sagte Also-CEO Gustavo Möller-Hergt an der Jahres­medienkonferenz in Zürich. Also habe unvermindert in Infrastruktur und Effizienzgewinne investiert.

Der Umsatz stieg demnach im vergangenen Jahr um 1,4% auf insgesamt 12,56 Milliarden Euro. Der Gewinn auf Stufe EBITDA kletterte dank Struktur- und Prozessoptimierungen um 8% auf 280 Millionen Euro und lag damit im unteren Bereich der angepeilten Zielspanne von 275 bis 295 Millionen Euro. Unter dem Strich resultierte verglichen mit dem Vorjahr ein 1,3% tieferer Reingewinn von 152 Millionen Euro.

Aufgrund des guten Geschäftsgangs hat Also eine Erhöhung der Dividende vorgeschlagen. Ganze 4,60 Franken je Aktie sollen die Investoren erhalten. Das sind 30 Rappen mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt wurden die Analysten­erwartungen bei Umsatz und Dividende übertroffen und die Gewinnzahlen erfüllt.

Gute Zukunftsaussichten

Grosse Aufmerksamkeit widmete Also 2022 dem Ausbau des Cloud-Geschäfts. Dieser Bereich konnte seinen Wachstumskurs der Vorjahre fortsetzten und seinen Umsatz um rund zwei Drittel auf 716 Millionen Euro steigern. Dies sei im Anbetracht der Umstände "not bad", kommentierte Möller-Hergt lakonisch.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Innerschweizer IT-Grosshändler mit einem EBITDA zwischen 265 und 305 Millionen Euro. Das Ergebnis auf das eingesetzte Kapital soll im Rahmen der mittelfristigen Zielsetzung bei über 20% liegen. Das Unternehmen geht gemäss eigenen Angaben auf mittlere Sicht von einem EBITDA zwischen 330 und 420 Millionen Euro aus.

Im ersten Halbjahr 2022 hatte Also noch einen Gewinn- und Umsatzrückgang präsentiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 konnte das Unternehmen einen Reingewinnzuwachs von 19% präsentieren.