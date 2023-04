Musk legt Grundstein für eigenen Chatbot

Elon Musk hat in Nevada eine Firma mit dem Namen X.AI gegründet. Dies geht aus einer Unternehmensdatenbank des US-Bundesstaates hervor. Als Verantwortliche sind Musk und sein Stabschef Jared Birchall aufgeführt. Es könnte der Startschuss für Musks Vorhaben sein, einen ChatGPT-Konkurrenten auf die Beine zu stellen.

Über das bereits am 9. März registrierte Unternehmen hatte in der Nacht zum Samstag das ' Wall Street Journal ' berichtet. Zuvor häuften sich Hinweise auf Musks verstärkte Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz. So schrieb die ' Financial Times ', dass er bereits Investoren für eine neue KI-Firma gefunden habe.