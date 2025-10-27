Nestlé erneuert sein ERP

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat die erste Etappe der ERP-Umstellung geschafft. Wie das Unternehmen und der Softwarekonzern SAP gemeinsam mitteilen, seien bis anhin 112 Ländergesellschaften auf die Software S/4Hana Cloud Private Edition migriert worden.

Nestlé arbeitet nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2000 mit SAP-Technologie. Seit 2022 werde die Software in der Cloud betrieben, so der Konzern. Aufgrund dieser Architektur will man nun in der Lage sein, die Umstellung im gesamten Konzern innerhalb von zwei Jahren abzuschliessen. Dies sei deutlich schneller als Unternehmen ähnlicher Grösse, behauptet Nestlé.

Die erste von insgesamt drei geplanten Migrationen in der Region Asien, Ozeanien und Afrika gewähre mehr als 50'000 Mitarbeitenden den Zugang zur neuen ERP-Plattform. Die Umstellung habe in weniger als 20 Stunden abgeschlossen worden können. In den kommenden Monaten sollen nun weitere Standorte in Europa und Amerika folgen, erklären Nestlé und SAP.