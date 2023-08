Neuer Chef für Dätwyler IT Infra

Johannes Müller verlässt den CEO-Posten bei Dätwyler IT-Infra per Ende November 2023. Der 65-Jährige wird pensioniert und verlässt das Unternehmen "altershalber", wie das Unternehmen mitteilt.

Seinen Posten übernimmt per 1. Oktober 2023 Adrian Bolliger, der beim IT-Infrastrukturprovider die letzten 4 Jahre als Europachef tätig war. Vor seiner Zeit beim Urner Unternehmen war Bolliger gut 20 Jahre für Swisscom tätig, zuletzt als Leiter der Mobile Business Solutions.

Im Jahr 2020 änderte Dätwyler den Namen von "Cabling Solutions" in "IT Infra" . Das Unternehmen ist eine private Schwestergesellschaft der Dätwyler Holding AG mit Standorten in Europa, im Mittleren Osten und in Asien. Weltweit beschäftigt Dätwyler IT Infra eigenen Angaben zufolge rund 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von 250 Millionen Franken.