Neuer CISO für Netrics

Seit dem 1. Februar verantwortet neu Daniel Reisacher als CISO und Geschäftsleitungsmitglied die Cyber-Security-Strategie der Netrics Gruppe. Dies teilt das Unternehmen mit. Gleichzeitig verantwortet er die Kundenberatung in sämtlichen Sicherheitsbelangen.

Reisacher stösst vom IAM-Spezialisten IPG zu Netrics, wo er zuletzt als CIO und CISO die IT und Informationssicherheit verantwortete. Zuvor war er als Mitglied der Geschäftsleitung und Teilhaber für das Startup Go out Production tätig.