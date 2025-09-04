Neun ETH-Forschende erhalten EU-Fördergelder

Wie die ETH Zürich meldet, sind neun ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen mit einem Starting Grant des Europäischen Forschungsrats ERC ausgezeichnet worden. Insgesamt erhalten sie rund 13,5 Millionen Euro. Diese prestigeträchtigen Fördermittel, so die ETH, sollen es Forschenden am Anfang ihrer Karrieren ermöglichen, eine Forschungsgruppe aufzubauen und neue Ideen umzusetzen.

Die ausgezeichneten Projekte sind in verschiedensten Disziplinen angesiedelt, von den Materialwissenschaften über die Physik bis hin zu den Geisteswissenschaften. Im weiteren Bereich Informatik forschen die ETH-Professorin Siyu Tang, der Physiker Konrad Viebahn und die Professorin für Robotik-Materialien, Hedan Bai.

Siyu Tang erforscht und entwickelt neuartige Computer-Vision-Modelle. Diese sollen es Maschinen ermöglichen, menschliche Bewegungen und Aktivitäten visuell und dreidimensional wahrzunehmen und zu verstehen. In ihren ERC-Projekt gehe es darum, so sie ETH, die algorithmischen Grundlagen für ein einheitliches, multimodales Visionsmodell zu schaffen, das dynamische Szenen und menschliche Interaktionen in 3D versteht. Es integriere visuelle und multimodale Daten, um ein umfassendes Bild von Situationen und Interaktionen zu erhalten. Das Modell soll zu neuen KI-Systemen in den Bereichen Fahren, Robotik, Gesundheitswesen und erweiterte Realität beitragen und die Interaktion zwischen Mensch und KI verbessern.

Konrad Viebahn will in seinem ERC-Projekt einen Quantencomputer entwickeln, der auf ultrakalten Atomen beruht. Ultrakalt bedeutet: Er kühlt die Atome auf extrem tiefe Temperaturen, nur wenige Millionstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt. Viebahn bewegt die Atome mithilfe von sogenannten optischen Gittern – das sind mit Laserlicht erzeugte bewegliche Muster. Rechenoperationen kann er durchführen, indem er zwei Atome an genau denselben Ort bringt und sie quantenmechanisch miteinander wechselwirken lässt. Gegenüber anderen Quantencomputing-Ansätzen hat Viebahns Ansatz den Vorteil, dass er sich einfach skalieren lässt: Es könnte dereinst möglich sein, damit auch Millionen von ultrakalten Atomen zum Rechnen zu verwenden.

Hedan Bai möchte in ihrem ERC-Projekt neuartige Materialien entwickeln, die zahlreiche, einzeln ansteuerbare Antriebselemente enthalten. Diese Materialien würden in ihrer Struktur und Funktion der menschlichen Muskulatur ähneln, so die ETH. Um die dicht gepackten Antriebselemente im künstlichen Muskel individuell kontrollieren zu können, verwende Bai Licht in verschiedenen Wellenlängen. Dieses Robotermaterial lasse sich vielseitig einsetzen, etwa als Bauelement von neuartigen, physisch intelligenten Maschinen oder für die Entwicklung von Robotern, die gefährliche Umgebungen erkunden oder in der Chirurgie eingesetzt werden können.