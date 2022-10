NIS-Strahlung: Bund will für bis zu 600'000 Franken Risiken erforschen

Die potenziellen oder möglichen 5G-Auswirkungen beschäftigen die Schweizer Politik seit der Einführung der mobilen Datenautobahn im April 2019. Erst kürzlich hat die Unterschriftensammlung für die "Saferphone-Initiative" begonnen. Ihre Forderungen: Der Gesundheitsschutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS) soll in der Bundesverfassung verankert werden.

Jetzt will sich das Bundesamt für Umwelt (Bafu) für 100'000 bis 600'000 Franken umfassender mit den möglichen Auswirkungen der Strahlung beschäftigen. In einer Ausschreibung sucht das Bafu Anbieter, die in Forschungsprojekten innerhalb von 1 bis 4 Jahren den Gesundheitsthemen oder allgemeinen Fragestellungen nachgehen. Die Projekte können diverse wissenschaftliche Branchen umfassen wie etwa Modellstudien, Studien zu biologischen Effekten, Messung der Strahlendosis und mehr, heisst es in der Ausschreibung.

"Wir erwarten, dass die Ergebnisse der einzelnen Forschungsprojekte zur Klärung der Auswirkungen von NIS auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt beitragen", sagt das Bafu auf Anfrage von inside-it.ch "Es sollen Lücken im Wissensstand zu den einzelnen Fragestellungen verkleinert oder geschlossen und damit das Verständnis vergrössert werden." Man wolle mit den Projekten Gesundheits- oder Umweltauswirkungen adressieren und damit auch zur politischen Entscheidungsfindung beitragen.

Auswirkungen auf Nervensystem und Co.

Konkret stehen vier verschiedene Themen zur Auswahl, auf mindestens eines davon müssen die Anbieter näher eingehen. Zum Beispiel können die Auswirkungen von NIS auf das Nervensystem, auf Hirntumore, Kinderleukämie, Krebs, die Fertilität oder auf die Umwelt und Co. untersucht werden. Auch können die Anbieter die Strahlung als Ko-Faktor für die genannten Auswirkungen analysieren oder den Wechselwirkungen zwischen NIS und anderen Faktoren nachgehen. Die Fragestellungen nach der Relevanz von neuen Frequenzen und Signalcharakteristiken für biologische Effekte oder Gesundheitseffekte und die Frage nach den Auswirkungen von Blaulicht stehen ebenfalls zur Auswahl.

Sachkundiger Diskurs soll gefördert werden

Die Forschungsprojekte folgen auf die Motion "Förderung der Forschung zu Mobilfunk und Strahlung", die das Parlament am 15. September 2020 angenommen hat. Die Ergebnisse sollen die Grundlage für den Dialog über die Sicherheit und den Umgang mit den heutigen und den sich schnell entwickelnden neuen Technologien im Bereich Mobilfunk verbessern, heisst es seitens des Bundesamtes für Umwelt weiter. "Der öffentliche Diskurs soll möglichst sachkundig stattfinden können."

Verbände wie Chance5G sind sich im Dialog über mögliche Auswirkungen einig: 5G ist nicht gefährlich und sorgt auch nicht für mehr Strahlung, wie sie in einem FAQ schreiben. Doch wie sieht das der Bund? "Die für 5G derzeit verwendeten Frequenzen liegen im selben Bereich wie die bisher eingesetzten Mobilfunktechnologien oder WLAN. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G anders sind als bei 4G oder 3G", so das Bafu.

Die Technik des 5G-Mobilfunkstandards sei effizienter als 3G und 4G. Die gleiche Datenmenge könne also in kürzerer Zeit verarbeitet werden und mit der schnelleren Datenübermittlung verringere sich die Dauer der Strahlenbelastung. "Gleichzeitig führen die immer grösseren Datenmengen, die per Mobilfunk übertragen werden, zu einer Zunahme der Strahlenbelastung. Diese Entwicklung ist aber unabhängig vom eingesetzten Mobilfunkstandard."

Das Ziel der Wissensmehrung durch Forschung im Bereich der Gesundheitsauswirkungen von NIS sei es jedoch stets, "den Schutz der Bevölkerung vor möglichen schädlichen Auswirkungen zu gewährleisten", schreibt das Bafu.