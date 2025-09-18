Noser Group erlitt Cyberangriff

18. September 2025 um 08:52
image
Foto: Wesley Tingey / Unsplash+

Der Angriff erfolgte auf die Websites des Schweizer IT-Unternehmens. Noser äussert sich zum Vorfall und den eingeleiteten Massnahmen.

Die Noser Group bestätigt auf Anfrage einen kürzlich erfolgten Cyberangriff. "Es handelte sich um einen XSS-Angriff (Cross-Site Scripting) auf eine unserer Websites, der über eine zu diesem Zeitpunkt noch unentdeckte Sicherheitslücke ermöglicht wurde", erklärt der Mediensprecher des Schweizer IT-Unternehmens gegenüber inside-it.ch.
