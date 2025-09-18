Noser Group erlitt Cyberangriff

Luzerner Datenschützerin sieht M365 kritisch
In die politischen und verwaltungsinternen Diskussionen um die Einführung von M365 im Kanton Luzern stimmt nun auch die kantonale Datenschützerin Natascha Ofner-Venetz ein.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
In die politischen und verwaltungsinternen Diskussionen um die Einführung von M365 im Kanton Luzern stimmt nun auch die kantonale Datenschützerin Natascha Ofner-Venetz ein.
Laut der aktuellen Trendumfrage sind rund 60% der Abstimmenden für das neue E-ID-Gesetz.
Mindestens 187 npm-Pakete sind mittlerweile kompromittiert. Die eingeschleuste Malware kann in der Art eines Wurms weitere Pakete infizieren.
Der Security-Spezialist ergänzt mit der Lakera-Technologie sein Portfolio an KI-Lösungen. Das Startup soll künftig die Basis für das Global Center of Excellence for AI Security bilden.