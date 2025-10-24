Notfall-Update für Microsoft WSUS

24. Oktober 2025 um 09:22
  • security
  • sicherheitslücke
  • Microsoft
image
Illustration: Elchinator / Pixabay

Die betroffene kritische Sicherheitslücke wurde eigentlich bereits in der Oktober-Patchsammlung geschlossen.

Microsoft hat ausserhalb seiner regulären Patch Days ein Update für Windows Server Update Services (WSUS) veröffentlicht. Damit soll eine schwerwiegende Sicherheitslücke gestopft werden, die eigentlich bereits im Rahmen des Oktober-Patchdays behoben wurde. Viele Anwender haben diese Patchsammlung aber wohl noch nicht eingespielt. Weil laut Microsoft bei Hackern mittlerweile ein Proof-of-Concept-Exploit im Umlauf ist, soll es der Einzelpatch Administratoren erlauben, die Lücke schneller zu schliessen.
Die Sicherheitslücke CVE-2025-59287 mit dem Schweregrad 9,8 ermöglicht es Angreifern, auf den Zielsystemen eigenen Code ausführen zu lassen.
Den Einzelpatch gibt es für alle Versionen zwischen Windows Server 2012 und Windows Server 2025.


