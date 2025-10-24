Notfall-Update für Microsoft WSUS

Der CISO des Jahres kommt von der Swatch Group
Daniel Walther erhält den Award "Swiss CISO of the Year". Auch weitere Schweizer CISOs wurden ausgezeichnet.
Eine kritische Sicherheitslücke in Oracles E-Business Suite wird derzeit gezielt angegriffen. Unternehmen sollten die Lücke umgehend schliessen, um Datenverlust zu verhindern.
Mit der FDP hat die nächste Partei im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht. Sie will wissen, nach welchen Kriterien die Datenspeicherung in der Cloud erfolgt. Denn offenbar hat der Datenumzug in Luzern schon begonnen.
Der Threat-Spezialist Carlos Ishimaru beschäftigt sich mit Partnerprogrammen von Ransomware-Banden. Im Vorfeld von Swiss Cyber Storm spricht er über Rekrutierungsprozesse und Bezahlungen im Cybercrime-Untergrund.