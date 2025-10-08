Nutzung und Risiken von Gen-AI in Unternehmen

Die Geneva Association, ein internationaler Verband von Versicherungen und Rückversicherungen mit Sitz in Zürich, hat einen Bericht zu Risiken von KI für Unternehmen veröffentlicht. Der Vorstandsrat besteht aus 16 Mitgliedern, darunter Oliver Bäte, CEO von Allianz und Andreas Berger, CEO von SwissRe. Der Bericht basiert auf einer internationalen Online-Umfrage bei 100 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, darunter Finanzen, Technologie, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Verarbeitendes Gewerbe. Hauptautor der Forschungsarbeit ist Ruo Jia, Direktor für digitale Technologien der Geneva Association und Professor im Nebenamt an der Peking-Universität. Er umreisst in der Publikation sieben verschiedene Kategorien von Risiken für Unternehmen, die durch Gen-AI entstehen. Dazu zählen neben Risiken in der Operation, Reputation, Cybersicherheit und Datenschutz auch Bias und ethische Bedenken. Ein aktuelles Beispiel, das unter Risiken in der Operation fällt, illustriert der Fall Deloitte

Merkmale der Befragten & KI-Nutzung

Bei der Zusammenstellung der Stichproben beschränkten sich die Forscher auf die grössten Versicherungsmärkte. Dazu zählen China, Frankreich, Deutschland, Japan, Grossbritannien und die Vereinigten Staaten. Zusätzlich berücksichtigten sie bei der Wahl der Teilnehmer Firmen von unterschiedlichen Grössen.

Zur Teilnahme mussten die Befragten 4 Kriterien erfüllen:

Sie mussten ein Grundverständnis von Generativer KI haben; diese im Unternehmen einsetzen; in den letzten drei Jahren eine Versicherung abgeschlossen oder erneuert haben und Einfluss auf Versicherungsentscheidungen haben.

Die Antworten zum zweiten Punkt der Nutzung sind in der Abbildung 3 dargestellt. Am häufigsten wird Gen-AI für interne Berichte, personalisierte Marketing-Inhalte, Vorhersage-Analysen, prädiktive Analysen, Training und Kosteneinsparungen verwendet. Es handelt sich um klar umrissene Geschäftsanwendungen, bei denen neben kreativen Aufgaben auch organisatorische Verbesserungen und Effizienzsteigerung ins Spiel kommen.

Darstellung der Studie übersetzt durch Redaktion