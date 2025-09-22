OIZ beschafft Huawei-Storage

22. September 2025 um 12:35
Abo
image
Foto: Pixabay

Der chinesische Hersteller soll die Speichersysteme des IT-Dienstleisters der Stadt Zürich modernisieren.

Das Amt Organisation und Informatik (OIZ) der Stadt Zürich hat Huawei Technologies damit beauftragt, neue Speicherinfrastruktur für Storage Area Network (SAN), Block Storage, Network Attached Storage (NAS) und Object Storage sowie eine Backuplösung für die NAS-Systeme zu liefern. Der Auftrag umfasst zudem die Implementation, die Wartung und den Support der neuen Systeme während der nächsten zehn Jahre. Huawei hat sich mit einem offerierten Preis von 14,5 Millionen Franken gegen zwei Mitbewerber
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Appenzell Innerrhoden will Informatik aufstocken

Damit die Verwaltung von Appenzell Innerrhoden ihre Digitalisierungsziele weiterverfolgen kann, sind zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen notwendig.

publiziert am 22.9.2025
image

Schweizweit erster Master in Digital Government

Die Berner Fachhochschule lanciert im Herbst 2026 einen Master-Studiengang für digitale Verwaltung. Das Teilzeitstudium richtet sich an Behördenmitarbeitende und Quereinsteiger.

publiziert am 22.9.2025
imageAbo

Zürcher Gemeinderat pocht auf Open Source

Das Parlament unterstützt einen Vorstoss mit der Forderung, den Quellcode von Software der Stadt Zürich offenzulegen.

publiziert am 19.9.2025
image

Weitere Versuche mit E-Collecting rücken näher

Der Nationalrat hat einer Anpassung im Bundesgesetz zugestimmt. Diese sieht auch Tests mit der elektronischen Unterschriftensammlung vor.

publiziert am 19.9.2025