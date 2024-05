Open Circle eröffnet neuen Standort in Bern

Der IT-Dienstleister Open Circle expandiert nach Bern. Dort wird sich das Unternehmen in die Büros seines Partners Icx einmieten. Das Team von Icx ist dabei vorwiegend für die Neukundengewinnung, die Kundenbetreuung und die Unterstützung von Anwendern zuständig, wie uns ein Pressesprecher des Unternehmens mitteilte. Geführt wird die neue Niederlassung von Beat Niggli, der gleichzeitig auch CEO von Icx ist.

Mit dem neuen Standort will Open Circle die Nähe zu seinen Kunden aus den Bereichen Beratung, Vermögensverwaltung, Gesundheit, Bau und Immobilien in Bern weiter ausbauen. Namen wollte das Unternehmen auf unsere Anfrage nicht nennen. Icx soll durch die gemeinsamen Büros auch von der ISO-Zertifizierung von Open Circle profitieren.

Am neuen Standort sollen permanent vier Personen von Open Circle arbeiten, hiess es. Dabei sei allerdings noch mehr Kapazität für weitere Angestellte vorhanden. "Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Icx, arbeiten unsere Mitarbeitenden regelmässig in Bern, wie auch diejenigen von Icx in Zürich", sagte der Sprecher gegenüber inside-it.ch.

Neben den gemeinsamen Büros ergänzt Open Circle das Portfolio von Icx mit einem Rund-um-die-Uhr-Bereitschaftsdienst und einem achtköpfigen Operations-Team. Die neuen IT-Lösungen von Open Circle werden nun kontinuierlich ausgerollt. Bis zum Schluss sollen die Lösungen "Verwalteter Arbeitsplatz, Virtueller Server, Firewall & Netzwerk, Telefonie, IT-Ad­mi­ni­stra­tion und Support" im Einsatz sein.