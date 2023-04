"Operation Krümelmonster" zerschlägt einen der grössten Hacker-Marktplätze der Welt

In einer internationalen Polizeiaktion, an der sich unter anderem auch die Schweizer Bundespolizei Fedpol und die Zürcher Kantonspolizei beteiligten, wurde einer der grössten Hacker-Marktplätze der Welt dicht gemacht. Auf "Genesis Market" wurden massenhaft gestohlene Zugangsdaten zu verschiedenen E-Commerce- und Onlinezahlungsdiensten sowie zu E-Banking-Konten und sozialen Netzwerken verkauft.

"Eine beispiellose Polizeiaktion unter Beteiligung von 17 Ländern hat zur Zerschlagung von Genesis Market, einem der weltweit gefährlichsten Marktplätze, geführt", teilte Europol in Den Haag mit.

Zeitgleiche Razzien

In gleichzeitigen Einsätzen in Deutschland, den USA, Kanada, Australien, Grossbritannien und über zehn weiteren europäischen Ländern gingen die Polizeibehörden sowohl gegen Betreiber als auch gegen Nutzer der Hacker-Plattform vor. 119 Verdächtige seien festgenommen worden, schreibt Europol. Ausserdem hätten 208 Durchsuchungen stattgefunden. Die Federführung bei den koordinierten Einsätzen unter dem Titel "Operation Cookie Monster" hatten die US-Bundespolizei FBI sowie die Nationale Polizei der Niederlande. Genesis Market sei eine der wichtigsten Plattformen für Cyberkriminelle gewesen, sagt Europol. Zum Zeitpunkt der Abschaltung seien dort gestohlene Daten von mehr als zwei Millionen Personen angeboten worden. Auf der Plattform wurden auch Bots verkauft, mit denen Käufer selbst PCs infizieren konnten, um Daten abzugreifen. Da diese Daten in Echtzeit gesammelt wurden, wurden die Käufer sogar darüber informiert, wenn jemand seine Passwörter änderte.

Im frei zugänglichen Web agiert