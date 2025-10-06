Oracle muss nach Datenklau mit Notfall-Patch reagieren

Oracle hat eine kritische Sicherheitslücke in der E-Business Suite (EBS) geschlossen. Die Schwachstelle hat eine CVSS-Bewertung von 9.8. Sie ermöglicht es Angreifern, Remotecode ohne Authentifizierung auszuführen, und wird bereits aktiv ausgenutzt.

Die Schwachstelle "CVE-2025-61882" betrifft die EBS Versionen 12.2.3 bis 12.2.14. Oracle hat Notfall-Patches veröffentlicht. In einem Alert ruft das Unternehmen auf, die bereitgestellten Updates so schnell wie möglich zu installieren.

Bereits letzte Woche warnte Oracle, dass die Ransomware-Bande Clop ältere, ungepatchte EBS-Schwachstellen für eine Angriffswelle nutzen würde. Offenbar zielen Clop-Attacken aber auch schon auf diese jüngste Lücke ab.