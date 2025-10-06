Oracle muss nach Datenklau mit Notfall-Patch reagieren

Salesforce soll eine Milliarde blechen
Die Cybercrime-Gruppe Scattered Lapsus$ Hunters will dem Softwareunternehmen rund 1,5 Milliarden Kundendaten gestohlen haben.
Die Zurich Versicherung warnt Regierungsbehörden vor einem nachlässigen Umgang mit Cybergefahren. Sie sollten aktiv beobachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
Das Unternehmen untersucht einen Vorfall in seiner Gitlab-Instanz. Cyberkriminelle behaupten, 28'000 Repositories mit Kundendaten gehackt zu haben.
Die Cybercrime-Bande Akira nimmt die Schweiz vermehrt ins Visier. Allein im September entwendete die Gruppe Daten von vier Schweizer Unternehmen.