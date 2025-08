Pax8 übernimmt das Microsoft-Cloud-Geschäft von Alltron

Alltron gibt sein Microsoft-Cloud-Geschäft an den Cloud-Marketplace-Betreiber Pax8 ab. Gleichzeitig wurde eine strategische Vereinbarung zwischen Alltron und Pax8 unterzeichnet, wie das Unternehmen bekannt gibt.

Der Mägenwiler Disti verspricht, seine Cloud-Partner bei einer Migration zu Pax8 bestmöglich zu unterstützen, zumindest noch bis Ende Jahr, wenn der Cloud-Service-Provider-Distributor-Status der Mägenwiler abläuft. Alle weiteren Microsoft-Produkte, so Alltron, zum Beispiel Office 2024 und 365, Windows 11, Windows Server 2022 und 2025 sowie die Hardware-Linie Surface werde man auch in Zukunft direkt selbst vertreiben. Brack Business wird Endkunden in Zukunft Cloud-Lösungen von Microsoft ebenfalls über Pax8 anbieten.

Pax8 hat sein Hauptquartier in den USA, hat aber für mehr Nähe zu Schweizer Partnern Anfang Juli eine Schweizer Niederlassung in Zürich eröffnet.

Der Grund für die Abgabe des Cloud-Geschäfts, erklärt Andrej Golob, Chief Sales Officer von Brack.Alltron, seien die von Microsoft Anfang Mai geänderten Bedingungen für den Status eines Cloud Service Distis. Unter anderem hat der Softwareriese die erforderliche Umsatzgrenze auf 30 Millionen Dollar hochgeschraubt.

"Da wir als Distributor insbesondere KMU mit Cloud-Lösungen versorgen, ist es für uns kommerziell nicht sinnvoll, die neuen Anforderungen von Microsoft zu erfüllen. Entsprechend haben wir nach der bestmöglichen Lösung für unsere Kunden gesucht und mit dem Cloud-Spezialisten Pax8 gefunden", erklärt Golob in der Mitteilung.