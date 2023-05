Podcast: Das neue Datenschutzgesetz in der Praxis bei der Swica

Fabian Ringwald, CIO, und Jérôme Egli, Head of Compliance & Privacy bei der Krankenkasse Swica sprechen in dieser Podcast-Episode über das neue Datenschutzgesetz (DSG), die Aufwände, es umzusetzen und sie sagen offen, was sie in der verbleibenden Zeit bis zum Inkrafttreten noch tun müssen.

Die IT-Woche abonnieren Welche Stories ragen aus dem konstanten Lärm des Social-Media-Marketings hervor? Warum sind sie wichtig (oder wenigstens lustig)? Wie wird es weitergehen? Der neue, wöchentliche Podcast von Inside IT erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Schweizer IT-Welt. Abonnieren auf Spotify

Abonnieren auf Deezer

Abonnieren auf Google Podcasts

Abonnieren auf Apple Podcasts

Abonnieren mit anderer App (MP3-Feed)

Abonnieren mit anderer App (RSS-Feed)