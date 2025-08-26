Prantl behauptet: Wachsen ist gut, skalieren ist besser

Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst
Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.
Urs Weber wird neuer CEO des Softwareanbieters für die Baubranche. Er kommt von BBT Software.
Mit der Übernahme bauen Primetrack und das Mutterhaus Datalynx ihre Präsenz aus. Der Intesys-Standort in Pratteln soll mit sämtlichen Mitarbeitenden weitergeführt werden.
Die Schweiz braucht mehr Mut zu digitaler Souveränität. Denn selbst der demokratische Diskurs findet heute mehrheitlich auf ausländischen Plattformen statt.