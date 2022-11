Projekt "Teena" ist "Master of Swiss Apps 2022"

Wie die Organisatoren des Best of Swiss Apps Award (BOSA) 2022 mitteilen, erhielt dieses Jahr die App "Teena" den Titel "Master of Swiss Apps 2022". Teena erhielt zudem auch eine goldene Auszeichnung in den Kategorien Design, Funktionalität und Innovation. Laut den BOSA-Organisatoren wurde Teena von VE Valley Electronics in Auftrag gegeben und durch Milk Interactive entwickelt.

Wie immer gab es auch bei der zehnten Durchführung des BOSA eine wahre Award-Flut. In 10 Kategorien wurden 59 Auszeichnungen (Gold, Silber oder Bronze) vergeben. Die Goldmedaillengewinner sind: