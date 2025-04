Ransomware-Angriff trifft Radio Rhône FM

In der Nacht auf Dienstag, 15. April, kam es beim Walliser Lokalradio Rhône FM zu einem Cyberangriff. Der Betrieb wurde dabei beeinträchtigt. "Die Server für die Ausstrahlung der verschiedenen Programme wurden von Hackern verschlüsselt, die im Gegenzug für die Wiederherstellung der betroffenen Daten ein Lösegeld verlangten", schreibt der Sender in einer Mitteilung

Dank der bestehenden Verfahren und des Engagements aller Teams habe man das Programm ab Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, wieder in einem abgespeckten Modus in Betrieb nehmen können. Das Lokalradio geht davon aus, dass sich die Situation weiter normalisiert: "Die Wiederherstellung der betroffenen Server braucht Zeit und wir hoffen, dass wir am Mittwochnachmittag ein normales Programm anbieten können."

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Radiosender auch nicht ausschliessen, dass von den Hackern Daten gestohlen wurden. "Sensible Daten, insbesondere im Zusammenhang mit Kunden, sind jedoch geschützt", verspricht Rhône FM. Dennoch könne es noch während einiger Tage zu Unannehmlichkeiten bei verschiedenen Diensten kommen.