Ransomware-Bande meldet sich zurück in der Schweiz

Neue Zero-Day-Lücken in Cisco-Firewalls
Die Lücken werden von Hackern bereits ausgenützt. Die US-Security-Agentur CISA ist beunruhigt und hat Behörden angewiesen, umgehend Patches einzuspielen.
