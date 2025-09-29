Ransomware-Bande meldet sich zurück in der Schweiz

29. September 2025 um 07:44
Abo
image
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Le Chat

Zwei Jahre nach dem Angriff auf die Stadt Baden attackiert Dragonforce ein Schweizer Ingenieurunternehmen. Die Bande will ein neues Kartell aufbauen.

Erstmals fiel die Ransomware-Bande Dragonforce im Jahr 2023 auf. Persönliche Informationen, Namen und Adressen von Einwohnern, aber auch Finanzdaten, Rechnungen sowie Listen zu Krematorien erbeutete sie dann Ende 2023 bei einem Angriff auf die Stadt Baden und stellte sie ins Darkweb. Danach blieb es hierzulande lange ruhig um die Bande, obwohl sie zu den Top Ten der aktivsten Gruppen gehört.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Neue Zero-Day-Lücken in Cisco-Firewalls

Die Lücken werden von Hackern bereits ausgenützt. Die US-Security-Agentur CISA ist beunruhigt und hat Behörden angewiesen, umgehend Patches einzuspielen.

publiziert am 26.9.2025
imageAbo

VBS will SAP-Altsysteme stilllegen

Das Verteidigungsdepartement wirtschaftet künftig mit einem neuen ERP. Die Vorgängerversion soll abgestellt und die Daten in eine Archivierungslösung transferiert werden.

publiziert am 25.9.2025
image

Armee ist bei Digitalisierungsplattform auf Kurs

Bei der Entwicklung der künftigen Informatikplattform will die Schweizer Armee einen Meilenstein erreicht haben. Im nächsten Jahr sind umfangreiche Tests der Systeme geplant.

publiziert am 25.9.2025
image

E-Voting der Post widersteht Hackerangriffen

Die digitale Urne der Schweizerischen Post wurde in einem öffentlichen Hackingwettbewerb auf Schwachstellen und Sicherheitslücken geprüft. Das System widerstand 8800 Angriffen.

publiziert am 25.9.2025