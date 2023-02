Regulierung: Google, Twitter und Co. legen EU-Userzahlen offen

Heute ist Stichtag für die grössten Onlineplattformen und Suchmaschinen: Alphabet, Meta, Apple und Twitter müssen ihre Userzahlen in der EU öffentlich bekannt geben, so will es die Europäische Kommission im Digital Services Act (DSA).

Twitter zählt demnach knapp 101 Millionen monatliche User in der EU. Meta gibt 255 Millionen monatliche User für Facebook und 250 Millionen für Instagram an.

Monatlich aktive User der grössten Plattformen

Googles Suchmaschine sollen 332 Millionen monatliche Benutzer frequentieren, Youtube gar fast 402 Millionen. Google Play besuchen monatlich knapp 275 Millionen User. Apple erklärte, dass der hauseigene Store als einziger Dienst die Grenze des DSA übersteige, man aber die Regeln auch für iPads, Macs, Apple Watch und TV einführen wolle.

Der Digital Services Act gilt für Onlineplattformen mit mehr als 45 Millionen monatlichen User. Diese werden verpflichtet, Massnahmen wie ein Risikomanagement, einen Verhaltenskodex und externe Audits einzuführen. Zudem sind Dark Patterns, manipulative Designmuster, nicht mehr erlaubt.

Die EU-Kommission hat den Techkonzernen vier Monate eingeräumt, um die Regeln einzuhalten – sonst drohen Geldstrafen von bis zu 6% des Jahresumsatzes. Die Kommission erhofft sich eine Reduktion von Terrorverherrlichung, Hetze und illegalem Warenhandel.