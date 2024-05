Revolut baut Präsenz in der Schweiz aus

Seit einigen Jahren sind die Services von Revolut in der Schweiz verfügbar. Eine richtige lokale Präsenz fehlte der britischen Neobank bis dato aber. Dies soll sich ändern, berichtet die 'Handelszeitung' (Paywall). Demnach hat Revolut den ersten Schweiz-Chef ernannt: Julian Biegmann ist seit Anfang Jahr General Manager Switzerland des Fintechs. Er kommt von Blackrock, wo er zuletzt als Director Capital Markets amtete.

Gross ist das lokale Team aber noch nicht. Dem Bericht zufolge beschäftigt Revolut drei Personen in der Schweiz. Der Schweiz-Chef offenbarte auf Linkedin ein paar Pläne des Fintechs, wie der 'Handelszeitung' aufgefallen ist. Auf die Frage, ob Revolut plane, ein Schweizer Konto anzubieten, meinte der Country Manager: "Working on it." – man arbeitet also daran. Möglicherweise arbeitet Revolut auch an einer Schweizer Banklizenz. Auf Anfrage der Zeitung will sich das Fintech nicht zu Konkretem äussern, erklärte aber, "grosse Ambitionen" zu haben.

Eigenen Angaben zufolge zählt Revolut weltweit über 40 Millionen Einzelkunden sowie 500'000 Unternehmenskunden. In der Schweiz waren es 2019 rund eine Viertelmillion. Gemäss der 'Handelszeitung' ist die Zahl mittlerweile auf 800'000 Kundinnen und Kunden angewachsen. Diesen steht von Revolut aber kein Schweizer Konto zur Verfügung. Eine Partnerschaft des Fintechs mit der Credit Suisse ermöglicht es Schweizer Kundinnen und Kunden über ein Schweizer Konto Geld einzuzahlen.