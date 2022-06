Richard Beständig wird Business Area Manager bei BBV

In seiner Position ist Beständig für jene Kunden zuständig, deren Projekte an den Near- und Offshoring-Standorten Das Schweizer Software- und Beratungsunternehmen BBV verkündete in einer Mitteilung, dass Richard Beständig seit dem 1. Juni 2022 als Business Area Manager für den Bereich Shoring verantwortlich ist. Er folgt auf Alan Ettlin, der diese Funktion abgibt, aber weiterhin für das Unternehmen tätig sein wird.In seiner Position ist Beständig für jene Kunden zuständig, deren Projekte an den Near- und Offshoring-Standorten Griechenland und Vietnam umgesetzt werden.

Nach eigenen Angaben arbeitet BBV derzeit an mehreren Projekten in Griechenland und Vietnam, bei denen die Kundschaft sowohl vor Ort als auch lokal aus der Schweiz betreut wird. "Durch die engen Verbindungen zu den BBV-Standorten in Vietnam und Griechenland lassen sich Wissen und Expertisen über die Landesgrenzen hinaus optimal nutzen", so der neue Business Area Manager.

Gemäss der Mitteilung verfügt Richard Beständig über einen Executive MBA der Fachhochschule St. Gallen und bringt über 20 Jahre Markt- und Führungserfahrungen mit. Unter anderem arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei Erni Schweiz, Trivadis und Ispin. Zuletzt war er bei Erni Schweiz tätig, wo er als Head of New Business für die internationalen IT-Dienstleister verantwortlich war.