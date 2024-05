Rubrik absolviert sein Börsendebüt

Am gestrigen Donnerstag hat Rubrik sein Börsendebüt an der New York Stock Exchange (NYSE) gefeiert. Der Cybersecurity-Anbieter und Datenverwalter platzierte 23,5 Millionen Aktien bei Investoren und nahm damit 752 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen hatte den Preis auf 32 Dollar pro Aktie festgelegt, was über der erwarteten Spanne lag.

Die Aktien des Unternehmens, das unter dem Ticker "RBRK" geführt wird, stiegen am Donnerstag sprunghaft an, was das Interesse an Technologie-Firmen an der Börse zeigt. Laut 'CRN' war der Rubrik-IPO der erste Börsengang eines Securityanbieters seit mehr als zwei Jahren. Am Abend schlossen die Papiere bei 37 Dollar.

Rubrik wurde 2014 gegründet und bietet cloudbasierte Security- und Datenmanagement-Lösungen an. Nach einer Investition von Microsoft 2021 wurde das Unternehmen mit 4 Milliarden US-Dollar bewertet. Weitere frühere Investoren sind Bain Capital Ventures, Lightspeed, Greylock und Khosla. Bipul Sinha, Mitgründer und CEO, hält gemäss 'CNBC' 8% des Unternehmens. Lightspeed verfügt über 25% der Stimmrechte.

Für das letzte Geschäftsjahr meldete Rubrik einen Umsatz von 627,9 Millionen Dollar. Einen Grossteil davon erzielt das Unternehmen mit Abonnements. Unter dem Strich resultierte aber ein Nettoverlust von 354,2 Millionen Dollar.