Salesforce-Attacke trifft immer mehr Security-Anbieter

Kritische Sicherheitslücke in SAP S/4Hana
Die Technologiebehörde NIST warnt vor einer Schwachstelle in der weit verbreiteten ERP-Software. Mehrere Sicherheitsanbieter wollen bereits Angriffe beobachtet haben.
Cloudflare hat einen Angriff von 11,5 Terabit pro Sekunde blockiert. Weltweit fanden im ersten Halbjahr 2025 über 8 Millionen DDoS-Attacken statt. Auch die Schweiz bleibt ein Ziel.
Die Angriffswelle auf die Applikation Salesloft Drift weitet sich zu einer Supply-Chain-Attacke aus. Hunderte Firmen sind betroffen, auch prominente Security-Anbieter.
Er habe das Support-Team durch den Einsatz von KI-Chatbots von 9000 auf 5000 Leute reduzieren können, brüstete sich CEO Marc Benioff.