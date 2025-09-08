Salesforce-Attacke trifft immer mehr Security-Anbieter

8. September 2025 um 11:18
  • security
  • Cyberangriff
  • breach
  • salesforce
  • Salesloft
image
Foto: Getty / Unsplash+

Auch Tenable, Proofpoint und weitere melden Datenlecks wegen Angriffen auf Salesloft Drift. Salesloft gibt erste Details seiner Untersuchung des Vorfalls bekannt.

Die Angriffe auf die Applikation Salesloft Drift haben Hunderte Opfer gefordert. Experten sprechen von über 700 Organisationen und Unternehmen, die durch die Supply-Chain-Attacke Datenverluste aus ihren Salesforce-Instanzen erlitten haben.
