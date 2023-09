Sandra Tobler gibt CEO-Posten von Futurae ab

Beim Security-Startup Futurae übernimmt Philippe Cayrol als CEO. Dies sei ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und stelle ein neues Kapitel dar, schreibt die Mitgründerin und bisherige CEO Sandra Tobler auf Linkedin.

Cayrol bringe umfangreiche Erfahrung in der Banken- und Technologiebranche mit und werde dem 2016 gegründeten Unternehmen zu weiterem Wachstum verhelfen, heisst es weiter. Der neue Futurae-CEO war unter anderem bei J.P. Morgan und Chase & Co. tätig. In den vergangenen Jahren arbeitete der gebürtige Franzose bei verschiedenen Startups, bis 2017 bei Blablacar und zuletzt als CEO von Loanboox.

Futurae wurde 2016 von Sandra Tobler, Claudio Marforio und Nikos Karapanos gegründet. Die abtretende CEO war zuvor mehrere Jahre in der IT-Branche tätig, unter anderem bei IBM. Sie bleibe im Unternehmen und werde sich als Chairwoman und Chief Customer Officer auf die Beziehung zu den Kunden fokussieren, wie sie schreibt.

Mit dem Wechsel an der Spitze gehen weitere Änderungen in der Geschäftsleitung einher: Die bisherige CCO Linda Brunner wiederum übernimmt als Chief Operating Officer. Mitgründer Marforio amtet neu als Chief Product Officer.

Zu den Kunden des Anbieters von Authentifizierungslösungen gehören Unternehmen aus sensiblen Branchen, darunter eine Reihe von Banken sowie Swisscom.