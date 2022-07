Schon wieder Cyberangriff auf Hochschule in Neuenburg

Nach der Universität Neuenburg im Februar ist nun auch die Fachhochschule Haute Ecole Arc in Neuenburg Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Hochschule teilte mit, dass sie in Kürze den Zugriff auf alle ihre Server abschalten und ihre E-Mails blockieren werde. Die Fachhochschule will damit "ihre Infrastruktur und ihre Daten" schützen, wie sie am Montag, 4. Juli kurz vor Redaktionsschluss mitteilt. Eine neue E-Mail-Adresse werde eingerichtet, sobald die Ergebnisse der Ermittlungen bekannt seien.