Nach Cyberangriff: Universität Neuenburg bestätigt Datenabfluss

Am 17. Februar hatte die Universität Neuenburg einen Cyberangriff festgestellt. In der Folge wurden die IT-Systeme heruntergefahren. Rektor Kilian Stoffel erklärte damals: "Wir vermuten, dass im Zusammenhang mit dem Homeoffice eine Schwachstelle entstanden ist. Das Einfallstor ist eine private Hardware, die nicht der Universität gehört und die mit dem Server verbunden war." Insgesamt seien 80 bis 90% der Computer der Universität, also 800 Rechner, betroffen gewesen.